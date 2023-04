LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mikkel Bjerg va in testa alla classifica | in attesa degli uomini di classifica

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Importante prestazione di Lenny Martinez, a soli 11? da, mentre Woods finisce lontanissimo: ora è a 1’18”. TOP 10 PROVVISORIA125.39 2 BRENNER Marco 25.45 3 MARTINEZ Lenny 25.50 4 SUTER Joel 25.52 5 ?ERNÝ Josef 25.56 6 GESINK Robert 26.11 7 CHRISTEN Jan 26.12 8 JUNGELS Bob 26.13 9 ROMEO Iván 26.17 10 PRICE-PEJTERSEN Johan 26.17 16.15 Fra otto minuti partirà uno dei beniamini di casa: Gino Mader. 16.11va incol crono di 25’39”. 16.07 Si attende l’arrivo sul traguardo di! 16.03 E’ partito Thomas Gloag. 16.00è primo all’intermedio di metà prova: 14’31” il suo crono parziale. 15.57 Stiamo per entrare ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Matteo Sobrero può stupire nella cronometro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 E' partito Thomas Gloag. 16.00 Mikkel Bjerg è primo all'intermedio di metà prova: 14'31" il suo crono parziale. 15.57 Stiamo per entrare nell'ultima ora ...