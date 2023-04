LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | c’è grande attesa per Matteo Sobrero

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 E’ partito anche Michael Woods. 15.50 Con il crono di 26.11, Robert Gesink si piazza al terzo posto. 15.46 Fra poco più di un quarto d’ora è pronto a partire Filippo Zana. TOP10 PROVVISORIA1 BRENNER Marco 25.45 2 ?ERNÝ Josef 25.56 3 ROMEO Iván 26.17 4 PRICE-PEJTERSEN Johan 26.17 5 CRADDOCK Lawson 26.26 6 PEDERSEN Casper 26.33 7 DE GENDT Thomas 26.37 8 VAN EMDEN Jos 26.50 9 DEVENYNS Dries 26.52 10 VERNON Ethan 27.05 15.38 Sono più di 40 i corridori che hanno concluso la loro prova. A breve una classifica provvisoria. 15.33 Il danese Mikkel Bjerg è pronto a partire fra pochi minuti. 15.27 Chris Froome è arrivato al traguardo: è 19esimo, col tempo di 28’34”. 15.22 Si susseguono i corridori sul tracciato. 15.18 Il tedesco Marco Brenner va in testa con l’interessante crono di 25’45”. 15.13 Tobias Foss alle ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Matteo Sobrero può stupire nella cronometro OA Sport

