LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Verstappen comanda la FP1 | 4° Sainz e 6° Leclerc con le gomme dure

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Bene Hamilton che con lemedie usate è quarto a 1.147. mentre le due Ferrari si rilanciano per un nuovo giro. 12.22 Ancorache va lungo, in curva-2. Vedremo se Charles ha rovinato le, ma non sembra. 12.21 Perez migliora il proprio tempo in 1:42.651 a precedere di 0.391e di 0.977 Albon. 12.20 Attenzione tutti con lesoft ora per fare una simulazione da time-attack. 12.19 1:45.126 per Hamilton che migliora e si porta in nona posizione, da capire il lavoro che sta svolgendo il britannico. 12.18 Hamilton continua a inanellare giri nella simulazione del passo gara, anche se non si sa in funzione della Sprint Race, visti i crono di 1:45.5/1:46.0. 12.18 Di seguito la classifica della FP1: 1 ...