LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | la Ferrari sogna la rinascita | Leclerc all’attacco della pole

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 Questa mattina laha mostrato evidenti passi avanti, ma saranno tali da giocarsela addirittura per lacon la Red Bull? Tra pochi minuti sapremo… 14.33 Il formato odierno è il solito: Q1 da 18 minuti e 5 piloti da eliminare; Q2 da 15 minuti e altri 5 piloti da escludere; infine Q3 da 12 minuti per definire la griglia di partenza. 14.30 Il GP diè uno dei sei “diversi” di quest’anno. Di fatto le uniche prove libere si sono disputate questa mattina. Ora le qualifiche “classiche”, che definiranno la griglia di partenza in vistagara di domenica. Domani invece avremo le “qualifiche Shootout” che delineeranno invece la griglia per la Sprint Race. 14.27 La classifica delle prove libere del ...