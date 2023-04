LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | bandiera rossa che danneggia Carlos Sainz

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Ancora nessun tempo per. 15.10 La classifica al momento dell’interruzione: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:41.887 12 Charles LECLERC Ferrari+0.218 1 3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.761 1 4 Lando NORRIS McLaren+0.904 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.028 1 6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.123 1 7 Oscar PIASTRI McLaren+1.428 1 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.486 1 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.530 1 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.577 1 11 Lance STROLL Aston Martin+1.675 1 12 Alexander ALBON Williams+1.728 1 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.897 1 14 Logan SARGEANT Williams+1.960 1 15 George RUSSELL Mercedes+1.978 1 16 Esteban OCON Alpine+2.226 1 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.567 1 18 Pierre GASLY Alpine+2.966 1 15.07 DE VRIES SI SCHIANTA CONTRO IL MURO! ...

E' solo venerdì, ma a Baku si va già a caccia della pole position perché in Azerbaijan debutta il nuovo format della Sprint Race.

E' solo venerdì, ma a Baku si va già a caccia della pole position perché in Azerbaijan debutta il nuovo format della Sprint Race. Le Prove Libere, manco a dirlo, dicono che Verstappen non ha rivali