LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | alle 15 00 le qualifiche per la griglia di domenica

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Ben ritrovati amici di OA Sport.15.00 inizieranno ledel GP didi F1. LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 ORARIOSU TV8 IN CHIARO 12.40 E’ tutto per questa. Appuntamento15.00 per le. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.38 Da capire il lavoro svolto dalla Mercedes che probabilmente si è concentrata maggiormente sul discorso passo gara, tenuto conto dell’11° posto di Lewis Hamilton e del 17° di George Russell. 12.36 Già d15.00, infatti, il time-attack andrà a definire lo schieramento della corsale e non saranno ammessi ...