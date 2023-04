LIVE – F1 | GP Azerbaigian Baku 2023 | le prove libere 1 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ladelle1 del GP didi F1 a. Unichedi questo weekend, visto che si tratta di uno dei sei Gran Premi con il format della sprint race al sabato. Per questo motivo, fondamentale quest’ora a disposizione dei team e dei piloti per avvicinarsi alle qualifiche che si disputeranno già alle ore 15, si prova sia passo gara che da qualifica. Quindi alle ore 11.30 di venerdì 28 aprile si parte con le FP1: chi farà segnare il miglior crono? Scopriamolo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà aggiornati con latestuale in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Classifica top-5 (dalle ore 11.30) SportFace.