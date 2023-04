Lite in strada finisce in tragedia | un morto

Domenica scorsa un trentenne di origine tunisina è stato ferito innel corso di unanel quartiere Sant'Agabio, in Via Riotta, nella periferia est della città. L'uomo, che era giunto in ...Due colpi di pistola ad aria compressa sparati in aria dopo un litigio e un givoane ferito da un taglio alla testa, probabilmente causato dal calcio della pistola. È quanto accaduto poco fa in piazza ...Omicidio a Oleggio, i primi dettagli L'omicidio è avvenuto in un quartiere di edilizia popolare di Oleggio, al culmine di unatra i due uomini, in. La vittima abitava in un altro paese ...

Lite in strada a Novara, uomo ucciso a coltellate: difendeva la figlia da un molestatore corriereadriatico.it

Tragedia a Bitonto dove un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato ucciso questa mattina alle ore 6. Stando a quanto appreso la vittima è stata colpita da colpi di arma da taglio al busto… Leggi ...Colpito con un coltello, o con un'altra arma o arnese da taglio, un uomo di 46 anni è morto oggi pomeriggio all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato portato da Oleggio, un ...