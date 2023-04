Lite con Mourinho | la mossa a sorpresa di Serra per fare la pace

Nelle scorse ore, le due ballerine Isobel e Benedetta hanno avuto una: le due si sono ... Ma andiamoordine. Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin Chiara ...La conferma arriva dall' avvocato Gabriele Bordoni , che difende il direttore di gara , protagonista di una discussioneil tecnico portoghese nel corso della gara tra Cremonese e Roma del 28 ...... ecco cosa è successo A ' Uomini e Donne ' esplode una nuovatra Armando Incarnato e ... Nel periodo in cui ha frequentato il programma è uscita qualche volta ancheArmando, ma la ...

"Enrico Papi lascia L'Isola dei Famosi dopo la lite con Ilary Blasi" Corriere dello Sport

Un lavapiatti ha accoltellato nella cucina del ristorante in cui lavora un collega e lo chef. L’aggressione pare sia iniziata al termine di una lite. A bloccarlo sono stati gli altri membri del ...All'interno della scuola di Amici la tensione tra gli allievi rimasti continua a crescere e in casetta il clima non è dei più sereni. Nelle scorse ore, le due ballerine Isobel ...