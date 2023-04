L’Italia cresce più di Francia e Germania per ora | Pil al +0 | 5% contro lo 0 | 2% di Parigi e lo 0 di Berlino

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nel primo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0.5% rispetto a quello precedente ed è cresciuto dell’1,8% in termini tendenziali. Lo ha comunicato l’Istat diffondendo la stima preliminare del Pil nei primi tre mesi dell’anno che hanno avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2022. «La stima preliminare, che ha come sempre natura provvisoria, riflette dal lato dell’offerta una crescita sia del comparto industriale, sia di quello dei servizi, mentre il settore primario registra una stazionarietà», ha spiegato l’Istituto nazionale di statistica. «Dal lato della domanda il contributo alla crescita del Pil risulta positivo sia per la ...