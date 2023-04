(Di venerdì 28 aprile 2023)dei, ladi unapronta a sbarcare indi chi si trattadei, la 17esima edizione è iniziata lo scorso lunedì 17 aprile ed ha già riservato tantissime novità. Al timone della nuova edizione c’è la conduttrice Ilary Blasi affiancata eccezionalmente da due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Il cast dei concorrenti di questa nuova edizione hanno già affrontato in questi primi giorni di convivenza diversi confronti e scontri. La terza puntata dedeiandrà in onda eccezionalmente martedì 2 maggio in prima serata su Canale 5. Nel corso della prossima diretta si scoprirà il verdetto del televoto finale e chi dovrà abbandonare ...

...Cina a impegnarsi nella costruzione della propria industria... In questa partita con poste in gioco così alte,di Taiwan ...La dedica: 'Amore mio'Famosi, Enrico Papi lascia Il tweet misterioso: 'Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina...', Andrea Lo Cicero leader,'ammutinamento......tragedia di Vermicino andata in onda due anni fa in occasione... Il mercoledì sera torna invece'appuntamento con la dodicesima ...Tutti Mentono (dal 7 al 21 luglio) e la miniserie francese...