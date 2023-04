L’Isola dei Famosi | ennesimo scontro | gli altri concorrenti costretti ad intervenire

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 28 aprile 2023) La fame inizia a fare brutti scherzi in quel di Playa Tosta, il che era prevedibile. Sono quasi due settimane che i naufraghi, suddivisi in tre distinte tribù, cercano di sopravvivere alla convivenza forzata sempre più tesa per via delle difficoltà tipiche dedei. Spiacevole lite tra Corinne Clery e Fiore Argento. Negli ultimi giorni la figlia di Dario e sorella di Asia Argento è sempre in mezzo alle discussioni. Quando è stata travolta da un tronco, mentre lei ed Helena cercavano della legna, e ha dato la colpa alla modella. È ancora Fiore Argento la protagonista di una discussione adei. La sua rivale, Corinne Clery. Da che cosa è partito il tutto? Semplice, ancora una volta c’entra il fuoco. Niente di più prezioso adeie ...