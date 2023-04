L' Inter presenta l' esclusiva versione nerazzurra delle Air Max 97

(Di venerdì 28 aprile 2023) Che finale di stagione, per l': la semifinale di Coppa Italia vinta contro la Juventus aggiunge un ulteriore obiettivo, in una caccia ai titoli mai così emozionante. Prima della finale della coppa nazionale, in programma il 24 maggio contro la Fiorentina, ci sarà da proseguire una tumultuosa corsa al quarto posto in campionato, e poi, ovviamente, un doppio derby di Champions League da vivere con il cuore in gola. Nel caso i nerazzurri raggiungessero la finale di Istanbul, programmata il 10 giugno, giocherebbero in tutta la stagione ben 57 partite: cioè, il massimo possibile (nel corso dell'anno, c'è stata pure la Supercoppa italiana, ennesimo derby stagionale). Nel frattempo, perché non perdere le corrette abitudini è cosa buona e giusta, l'continua a promuovere il proprio brand in modi belli e cool: questa volta lo fa lanciando con Nike una ...

Ultimamente Max Allegri sistanco ai microfoni dopo le gare. Perché perde Può essere. Tre sconfitte nelle ultime ... A caldo dell'insufficiente prestazione contro l', è rientrato negli ...... a 1,80 contro il 4,60 della Lazio mentre si scende a 3,50 per il pareggio, che non sial ... Non è da escludere neanche un Ribaltone, in quota a 7,75, visto che siache Lazio andranno a ...... a 1,80 contro il 4,60 della Lazio mentre si scende a 3,50 per il pareggio, che non sial ... Non è da escludere neanche un Ribaltone, in quota a 7,75, visto che siache Lazio andranno a ...

Milan-Inter in chiaro: dove vedere il derby Champions. La scelta di Amazon Tuttosport

Ex a confronto Chi ha già giocato in nerazzurro, chi in biancoceleste. Inter- Lazio non sarà solo una sfida d’alta quota ma anche tra molti ex. Nel match che sarà servito per pranzo domenica 30 aprile ...OpenAI annuncia che ChatGPT ha ripreso a essere raggiungibile in Italia, dopo l'accordo raggiunto con il Garante della Privacy ...