L’infermiera | la storia vera al centro della serie Netflix

Leggi su screenworld

(Di venerdì 28 aprile 2023), la mini, è ispirata a unadi cronaca nera accaduta in Danimarca nel 2015. Protagonistavicenda èChristina Aistrup Hansen che è stata giudicata colpevole per gli omicidi di tre suoi pazienti, nonché di un altro tentato omicidio avvenuti all’ospedale di Nykøbing Falster. Christina Aistrup Hansen, che oggi per ovvi motivi non pratica più, uccideva i suoi pazienti facendo loro assumere ingenti dosi di morfina e diazepam. Fu accusata da una collega infermiera di nome Pernille Kurzmann Larsen che convinse la polizia a indagare su ciò che avveniva all’interno dell’ospedale. Una scelta etica per Larsen, che però si ritrovò allontanata dai colleghi durante il processo, cosa che ha gettato più di qualche ombra sul ...