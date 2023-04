Lindsay Lohan | un sguardo ai suoi primi look premaman

presto mamma, le prime foto social con il pancione L'attrice, in attesa del primo figlio dal marito Bader Shammas, ha pubblicato una carrellata di immagini con il dettaglio della dolce ...Niente gestazione per altri. L'annunciata maternità diè realtà, con le prime foto social dell'attrice in posa con il pancione diventate presto virali. 10 anni dopo l'aborto spontaneosarà finalmente mamma, in attesa di rivederla su ...Di esempi al cinema ne abbiamo tanti - dal classico Genitori in trappola con le gemelle interpretate da una giovanissimafino all'acclamato Legend con Tom Hardy, senza dimenticare il ...

Lindsay Lohan presto mamma, le prime foto social con il pancione Io Donna

L’attrice, 36 anni, è in attesa del primo figlio dal marito Bader Shammas. Poche parole: «Siamo benedetti ed emozionati».L'attrice di Genitori in Trappola ha scattato il suo primo selfie allo specchio da quando ha annunciato la gravidanza, con la pancia in vista ...