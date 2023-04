L’India arma le milizie dei villaggi indù per combattere i ribelli del Kashmir

...Washington e Mosca sono contrapposte'una contro'altra per'... Ma se Nuova Delhi ha tradizionalmente utilizzato sistemi d'... la relazione tra Russia esugli acquisti armamenti che dura ......diletta nel paventare catastrofismi "La paura può essere un'... Per me, che faccio'imprenditore e vivo di fatti e di risultati, ... Di recente Meloni è stata ine negli Emirati Arabi per ......la sua voce e che lo faccia'Italia anche per compensare'... Cina, Francia,, Regno Unito, Usa e Russia (rappresentata dal ...oggi è quello dell'impiego o della minaccia dell'impiego dell'...

L'India comprerà missili sia russi che americani Start Magazine