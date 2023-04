L’incredibile successo della boxe a mani nude

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Snatch – Lo strappo è un film del 2000 scritto e diretto da Guy Ritchie in cui un Brad Pitt, splendido quasi quarantenne, interpreta Mickey O’Neil, detto Lo Zingaro. O’Neil è un “irish traveller”, ovvero appartiene all’etnia Pavee, un popolo nomade di origine irlandese. Nel film ha un ottimo fiuto per gli affari, ma soprattutto è uno straordinario combattente a, dotato di un destro micidiale. Per creare questo personaggio Ritchie ha studiato la cultura dei Pavee, in cui il pugilato aè da sempre uno strumento per risolvere dispute e conflitti tra clan rivali nonché un metodo per affermare la virilità degli uomini. È in questa stessa comunità che è stato girato il documentario Knuckle, in cui si racconta la faida tra due famiglie nemiche, che da più di dieci anni si ritrovano per affrontarsi in ...