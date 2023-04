(Di venerdì 28 aprile 2023) Buckingham Palace ha annunciato gli ultimi dettagli dell’, che avrà luogo sabato 6 maggio, nell’Abbazia di Westminster. Un cerimoniale storico che reha voluto, però, organizzare nel nomemodernità al fine di riflettere la diversa composizione socialeGran Bretagna contemporanea. A cominciare dai ruoli ufficiali più importanti, assegnati un po’ a sorpresa a persone che un tempo non sarebbero state neppure prese in considerazione.e Camilla partecipano a un cerimoniale per l’, Buckingham Palace, 27 aprile 2023 (Getty Images) Tutto (o quasi) cambia per l’di reLe processioni che accompagneranno il re e la regina all’arrivo e ...

Edoardo VIII regnò senzadivenne automaticamente re nel momento in cui morì la regina Elisabetta II. GLI INVITATI L'è un'occasione di stato, il che significa che ...vedi ancheIII, perstatua fatta con 17 litri di cioccolato Per l'evento del 6 maggio il sovrano ha predisposto una cerimonia rispettosa delle tradizioni ma con elementi di modernità e dettagli green. Meno sfarzo e stop a diademi.dovrebbe indossare un mantello di ermellino con pelliccia sintetica, non animale. Per Kate niente tiara e rito di un'ora anziché 3. Meno vincoli anche per l'abbigliamento degli invitati

L'Incoronazione di re Carlo sarà all’insegna della diversità. La spada è stata affidata per la prima volta a una donna, lo scetto a un'attivista di colore ...Gli amici di Carlo, quando gli si domanda per quale ragione lui sia così strettamente legato a Camilla, rispondono che il Re è notoriamente nato con il mal di testa e che ...