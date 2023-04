L’imprevedibilità delle ondate di caldo e l’obbligo di farsi trovare pronti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo l’India, dove una decina di giorni fa sono stati registrati 43,5 gradi, la Spagna e il Portogallo flirtano con i quaranta gradi di temperatura. E nemmeno iniziato il mese di maggio. L’ondata diche sta travolgendo la penisola iberica è l’ennesimo inquietante presagio di un’estate che rischia di rivelarsi peggiore rispetto a quella del 2022, la più calda nella storia europea secondo l’ultimo report di Copernicus. A Siviglia, così come in altre città dell’Andalusia e della Spagna meridionale, le temperature attuali sono superiori di circa dieci-quindici gradi rispetto alla media stagionale. La città sulle rive del Guadalquivir sta cuocendo in quello che viene definito «forno iberico», scaldato dall’aria rovente proveniente dall’Africa settentrionale. E qualcuno inizia a preoccuparsi per un possibile impatto negativo sui turisti, non più attratti da un’area ...