L' imprenditore decide di fare arrivare un ultimo carico di droga | ma deve fare i conti con l' Alzheimer e con i nemici più insospettabili

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’avanzare della malattia, i dissesti economici della Deep Sea, i figli incapaci di prenderne le redini e l’ispettore alle calcagna. Per Nemo Bandera, il protagonista della serie Il Patriarca, nella terza puntata in onda stasera alle 21.45 su Canale 5 arrivano tempi difficili. La doppia condotta di padre amorevole esenza scrupoli inizia a presentare il conto. E non è detto che lui riuscirà a saldarlo senza conseguenze. Claudio Amendola nella fiction “Il Patriarca”: cast e attori guarda le foto Leggi anche ...