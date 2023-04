L’impatto dei satelliti sull’inquinamento luminoso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 aprile 2023) «Oggi, a causa dell’inquinamento, non ci sono quasi più luoghi remoti disponibili sulla Terra che abbiano le caratteristiche per installare un osservatorio astronomico». A scriverlo sono stati gli astronomi Fabio Falchi, Salvador Bará, Pierantonio Cinzano, Raul C. Lima & Martin Pawley in un articolo pubblicato nel marzo scorso sulla rivista Nature Astronomy. I colpevoli, secondo gli scienziati, sono le “mega costellazioni” di, diventate una minaccia globale senza precedenti per la natura in quanto viaggiano nell’orbita terrestre bassa – tra i trecento e i mille chilometri di altezza – e stravolgono il cielo notturno impedendo non solo agli astronomi di lavorare, ma togliendo anche a tutti noi la vista delle stelle. Questi hanno un impatto molto più profondo di fari, lampioni e altre fonti luminose. «L’illuminazione diretta da ...