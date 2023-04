L’immigrazione non può salvare questo paese

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 aprile 2023) Purtroppo ripresa economica ed equilibrio delle pensioni non dipendono dall’impiego di stranieri. Che, in molti casi, ha un effetto opposto. Non credo che gli immigrati ci pagheranno le pensioni. Non credo che gli immigrati faranno scendere il debito pubblico. Anche se queste frasi ormai vengono ripetute a manetta, non ci credo. Anzi, non ci credo proprio perché vengono ripetute a manetta a tal punto che non sono nemmeno più frasi: sono formule magiche, dogmi della fede da cui è praticamente impossibile dissociarsi. Persino il governo di Giorgia Meloni, nel suo primo Def, documento di programmazione economica, inserisce a pagina 124 una tabella per dimostrare che l’aumento degli immigrati porterà a una riduzione del debito pubblico. Eppure la stessa leader di Fratelli d’Italia, negli anni passati, criticava documenti simili, dicendo che era offensivo che il governo pensasse di ...