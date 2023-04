Limiti di velocità sulla Braccianese | i residenti sono furiosi | minacciano ricorso al TAR

(Di venerdì 28 aprile 2023) A cheserve viaggiarevia? E’ quello che si chiedono quei pendolari che tutti i giorni impegnano la strada, trovandosi ormai da settimane con continui cambi disu questa arteria urbana. Prima l’abbassamento a 30 Km/H, poi il rialzo a 50 Km/H e infine il ritorno ai 30 Km/H. Una situazione diventata insostenibile per le migliaia di automobilisti della zona, che hanno compreso come neanche la Città Metropolitana di Roma ha le idee chiare su come agire in questa tratta urbana. La furia dei pendolari della viaDopo i recenti incidenti, il 15 marzo 2023 lamassima era stata portata a 30 Km/h. Poi la prima settimana di Aprile si è cambiata politicafaccenda, aumentando laa 50 Km/h. ...

... considerato che sulle autostrade tedesche " salvo dove diversamente indicato " non ci sonodi). In Italia, così come in tanti altri paesi, siamo un po' indietro: è ufficialmente ...Vista dall'Italia, la cosa non farebbe probabilmente notizia. Ma in Svizzera il rispetto deidi, specie a ridosso delle aree urbane, è cosa seria : e così un 28enne italiano è finito denunciato penalmente per 'grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale', ...Tra l'altro c'è il problema delladella luce : le onde radio che abbiamo emesso quando è ...esplorando le possibili soluzioni al paradosso di Fermi abbiamo capito che ci sono tantissimi...