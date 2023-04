L’imbrattator scortese deve pagare

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 aprile 2023) Con la vernice sul monumento a Vittorio Emanuele II a Milano si è andati oltre la protesta. È tempo che, non noi, ma quelli di Ultima generazione risarciscano il danno. I ragazzi e le ragazze, ambientalisti di Ultima generazione, speriamo che siano di ultima generazione nel senso che, finiti loro, non si abbia più a che fare con gente di questo tipo, e poi ne venga un’altra, la prima dopo l’«ultima», che sia dotata di neuroni all’altezza del tema e di sinapsi efficaci ed efficienti. Insomma, che abbia cervello. Invece, a volte, ci troviamo con soggetti che sono aggiornamenti non compiuti dell’Homo sapiens... Per quanto dovremo sopportare che questi gentili signorini e signorine continuino a imbrattare monumenti e facciate di valore storico-artistico per le quali non possono disporre come vogliono essendo di tutti e non di loro esclusiva proprietà? Il ragionamento che fanno, grosso ...