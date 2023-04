Liga | giornata 31 | trasferte amare per Real e Barça

(Di venerdì 28 aprile 2023)perMadrid nella31 della: blaugrana sconfitti dal Rayo Vallecano, mentre i blancos incassano un poker dal Girona. L’Atlético si avvicina nuovamente al secondo posto, mentre il Betis scivola in sesta posizione subendo il sorpasso del Villar. Il Siviglia sbanca Bilbao e prosegue la risalita in classifica, torna a vincere il Celta Vigo.31: Rayo-2-1, Girona-Madrid 4-2, Atlético-Maiorca 3-1 Impresa del Rayo Vallecano che batte 2-1 il Barcellona, sconfitto dopo sette risultati utili di fila in campionato. Il distacco sul secondo posto resta comunque invariato. Vantaggio dei padroni di casa al 19’ con un diagonale di Álvaro García, al ...

I pronostici di venerdì 28 aprile: ci sono anticipi in Serie A,, Bundesliga e Ligue 1, si gioca anche in Olanda e Arabia Saudita. La prepotente risalita in ... Lecce e Spezia, che qualche...3 ore 17:40: Valladolid vs Atletico Madrid (replica) ore 19:25 Rubrica: Croquetas - Petagna ... tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni, contenuti originali DAZN e molto ......Live del giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del 28 aprile Risultati in tempo reale del 28 aprile Inalle ore 21 Osasuna e Real Sociedad aprono la 32esima. ...

Formazioni Liga 32a giornata 2022/2023 Infobetting

Osasuna-Real Sociedad è una partita della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Ecco come cambia la classifica della Liga al termine delle gare del trentunesimo turno di campionato. In Liga è andato in archivio con le gare del giovedì il turno infrasettimanale valido per la 31ª g ...