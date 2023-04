L’idratazione | un’alleata preziosa per le future mamme

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il periodo della gravidanza è un momento particolare, che viene vissuto in modo diverso e soggettivo, anche se ci sono elementi che possono accumunare tutte le donne. Una corretta idratazione, porta, infatti, benefici non solo alla futura mamma ma anche al feto. L’assunzione di un giusto apporto di acqua durante la dolce attesa è, infatti, essenziale, poiché il corpo della donna cambia e, con esso, anche le sue necessità. Durante la gravidanza, le funzioni che l’acqua svolge per il corpo, come l’eliminazione delle tossine, l’aiuto alla digestione, l’assorbimento delle sostanze nutritive essenziali provenienti dalla nostra alimentazione, acquisiscono un’importanza ancora più rilevante, perché la crescita ottimale di un bambino richiede che l’organismo svolga al meglio ogni sua attività. Quando non si è correttamente idratati in gravidanza, si rischia di incorrere in infezioni alle vie ...