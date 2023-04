L’Eurogruppo mette Meloni con le spalle al muro sul Mes

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Bruxelles.ha definitivamente perso la pazienza per la mancata ratifica del nuovo trattato del Mes da parte dell’Italia, al punto che il suo presidente, Paschal Donohoe, anche se con toni diplomatici, si è spinto ad accusare il governodi prendere in ostaggio gli altri stati che potrebbero aver bisogno di una rete di sicurezza per le crisi bancarie. “Urgente”, “fondamentale”, sono alcune delle espressioni non solo di Donohoe, ma anche della presidente della Bce, Christine Lagarde, e del direttore del Mes, Pierre Gramegna, per definire il nuovo trattato. Il ministro Giancarlo Giorgetti non era presente alla discussione, perché impegnato a Roma con il voto sul Def. Ma daldi ieri a Stoccolma il messaggio non poteva essere più chiaro e gli è stato ripetuto non appena atterrato: “Capiamo”, ma la ratifica ...