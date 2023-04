Lenny Kravitz parla della sua nuova musica | del ruolo di ambassador Jaeger-LeCoultre e di quando il cane gli ha mangiato l' orologio

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 28 aprile 2023) A Los Angeles, in un giovedì mattina di aprile,è impegnato negli ultimi ritocchi al suo nuovo album. «Sarà finito nel giro di pochi giorni», annuncia allegro durante la nostra chiacchierata. È eccitato, si sente pieno di energia e non vede l'ora di fare uscire qualche nuovo brano, mentre accenna al fatto che l'albumallo stesso tempo di «ritorno al passato e di futuro»..jpegIl rapporto, spesso criptico, con il passare delle stagioni non è un tema estraneo al leggendario artista. A parte il pensiero diffuso che lui stesso, visti gli addominali e l'aspetto giovanile per un uomo in prossimità di compiere 60 anni, stia sfidando le legginatura, siamo di fronte a un cantante da sempre affascinato ...