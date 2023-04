L' Eldorado dei nostri giorni si chiama Corea del Sud Lo confermano le ultime fashion news

(Di venerdì 28 aprile 2023) La location della sfilata di Gucci a Seoul. Photo Credit: Cultural Heritage Administration Sarà una primaverana. L’ultimain ordine di tempo riguarda Louis Vuitton e il primo défilé della sua collezione Pre-Fall 2023 che si terrà a Seoul sabato 29 aprile. Ma non solo. Poi seguirà Gucci con la sua collezione Cruise 2024 che sarà presentata sempre nella capitale sudna tra non molto, il 16 maggio. Prima di loro, un anno fa, Dior aveva presentato la sua Pre-Fall 2022 proprio a Seoul. Ed è doveroso ricordare come molti grandi maison del lusso, da Valentino a Chanel, abbiano scelto le star del K-pop come ambassador già nel 2022.telo Fattore Korea. Perché l’deisidel Sud. Lo ...

... due dirigenti di alto rango di Hellas Gold [la società, di proprietà della canadeseGold, ... dopo la seconda condanna, ci è stata notificata una causa intentata da Efstathios Lialos, uno...... negli ultimi anni , si è cercato di puntare i riflettori sulla vera naturaMullah al governo " per troppo tempo ignorata in luogo di incaute mire affaristiche in un illusorio" e sulle ...Si spinge oltre con l'album "Lost on the Way"; (2008), ispirato all'Odissea, che ha fatto sentire la cultura pop rocksuoi partner. Sempre spinto a nuove associazioni, inizia nel 2009 l'...

Tesla - Cina, l'Eldorado elettrico di Musk Quattroruote

Ecco come il padrone della Casa americana fa i soldi con cui va alla guerra dei prezzi: la fabbrica di Shanghai è sua al 100%, produce a costi minori del 20% e nell'ex Celeste Impero vende come i cost ...Siete mai partiti per un viaggio con penna e taccuino in tasca Preferite orientarvi con una carta topografica senza GPS Siete quelli che in una pietra consunta non vedete ciò che fu ma quello che do ...