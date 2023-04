(Di venerdì 28 aprile 2023) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Ora spero che, finalmente, questa persecuzione al generale Marioe agli ex ufficiali del Ros sia finita. Per sempre". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è l'avvocato Basilio Milio, che con il collega Francesco Romito ha difeso il generale Marioe il colonnello Giuseppe De Donno nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Ieri, alla pronuncia dei giudici della Cassazione, Milio era accanto a. "Il generale mi ha guardato, mi ha dato una forte stretta di mano e si è complimentato", racconta all'indomani della sentenza. Se nel processo di appello le accuse per gli ex alti ufficiali del Ros dei carabinieri Antonio Subranni, Marioe Giuseppe De Donno erano cadute "perché il fatto non costituisce reato", i giudici della sesta sezione si ...

...dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, secondo cui "la trattativa era ... "Onore a Subranni, e De Donno, alla loro silenziosa sofferenza" ha twittato in serata il ministro ... Il parla, quindi, 'dell'interesse che Borsellino mostrava sul dossier mafia e appalti', 'tanto è vero che il giudice incontrò segretamente e De Donno per dare sfogo a quel rapporto'. 'Nel ...

Legale Mori: "Ora basta persecuzioni e schizzi fango" Adnkronos

(Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Ora spero che, finalmente, questa persecuzione al generale Mario Mori e agli ex ufficiali del Ros sia finita. Per sempre”. A parlare, in una intervista all’Adnkr ...Definitive anche le assoluzioni di Subranni e De Donno Roma, 27 apr. Diventano definitive le assoluzioni per gli ex ufficiali del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficial ...