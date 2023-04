Lega serie A | ufficiale Napoli - Salernitana domenica alle 15

Adesso è ufficiale, laA ha comunicato che Napoli - Salernitana si giocherà domenica alle 15, anzichè sabato. Slitta anche Udinese - Napoli , valevole per la 33esima giornata che si disputerà giovedì alle 20.45 ...Il comunicato ufficiale dellaA: cambia il calendario per le prossime giornate dopo al decisione su Napoli - SalernitanaNapoli - Salernitana si giocherà domenica alle 15 per motivi di ordine pubblico in caso di ...E' ufficiale, laA ha appena comunicato che Napoli - Salernitana si giocherà domenica alle 15 anziché sabato. Slitta anche Udinese - Napoli, valevole per la 33/a giornata che si disputerà giovedì alle 20.45 ...

Lega serie A, è ufficiale: Napoli-Salernitana domenica alle 15 RaiNews

La Lega Serie A ha ufficializzato il cambio data di Napoli-Salernitana a domenica alle 15. Slittano altre due gare.Il comunicato ufficiale della Lega Serie A: cambia il calendario per le prossime giornate dopo al decisione su Napoli-Salernitana ...