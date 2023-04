L’economia italiana cresce più della media euro Pil a + 0 | 5% nel primo trimestre Urso | “Smentiti i profeti di sventura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023)è cresciuta piùdell’areanei primi tre mesi dell’anno. Tra gennaio e marzo il Pil è salito dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1,8% nel confronto con lo stesso periodo del 2022. Lazonaè stata invece rispettivamente di + 0,1% e + 1,3%. La crescitaè in linea con quella spagnola, superiore a quella francese (+ 0,2%) e tedesca (- 0,1%). Meglio solo il Portogallo che archivia un + 1,6% congiunturale. Ildel 2023 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto aldel 2022, precisa ...