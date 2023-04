Leclerc vola a Baku | guarda come ha battuto le Red Bull

Gli highlights delle qualifiche del GP Azerbaigian di Baku: diil tempo più veloce, seguito da Verstappen, Perez e ...... mentre Charlesdeve invertire il trend negativo che lo vede al momento titolare di un magro bottino di 6 punti. In classifica Costruttori la Red Bulla 123 punti, duello per il secondo ...di George Russell e la Ferrari è rimasta ferma a 26 per il doppio zero maturato in Australia conk.o. al primo giro e Sainz penalizzato a fine gara. Il prossimo appuntamento La F1 tornerà in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 La classifica della Q3: 1 Charles LECLERC Ferrari1:40.203 6 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.188 7 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.292 7 4 Carlos SAI ...Il monegasco partirà davanti a tutti domenica, al suo fianco la Red Bull del campione del mondo. In seconda fila l'altra Rossa dello spagnolo ...