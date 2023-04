Leclerc in pole position a Baku davanti a Verstappen

(Di venerdì 28 aprile 2023)(AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Charlesscatteràa tutti nella gara di domenica sul circuito diper il Gran Premio dell'Azerbaijan. Primastagionale per la Ferrari, che con l'1'40?203 del monegasco si piazzaalle Red Bull di Max(+0?188) e Sergio Perez (+0?292), con Carlos Sainz (+0?813) che partirà invece dalla quarta casella della griglia, in seconda fila. In terza partiranno fianco a fianco Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin), rispettivamente in quinta e sesta posizione, con Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren) a chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza della gara di domenica.“Sono sorpreso di questa ...

