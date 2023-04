Leclerc davanti a tutti in Azerbaigian | prima pole per la Ferrari

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Charlesscatterànella gara sul circuito di Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan.stagionale per la, che con l'1'40"203 del monegasco si piazzaalle Red Bull di Max Verstappen (+0"188) e Sergio Perez (+0"292), con Carlos Sainz (+0"813) che partirà invece dalla quarta casella della griglia, in seconda fila. I campioni del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin) si piazzano rispettivamente in quinta e sesta posizione, con Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren) a chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza della gara di domenica. "Sono sorpreso di questaposition. Sono arrivato a ...

... riportando il Cavallinoa tutti nelle . Una "bella sorpresa", come l'ha definita il monegasco al termine della sessione.e il gesto sul futuro in Ferrari, in realtà, aveva ...BAKU (AZERBAIJAN) - Charlesscatteràa tutti nella gara di domenica sul circuito di Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan. Prima pole stagionale per la Ferrari, che con l'1'40"203 del monegasco si piazza ...... non è male, ma si vuole sempre partirea tutti. Stavolta dovremo superare un avversario. ...Sapevamo che la Ferrari sarebbe andata forte, sono la minaccia maggiore per noi, credo che ...

F1: Azerbaigian, pole di Leclerc davanti a Verstappen Agenzia ANSA

Dopo aver conquistato la prima pole del Mondiale di Formula 1 2023 a Baku, Charles Leclerc ha zittito i rumors sul suo futuro in Ferrari e sul suo ...Il pilota della Ferrari precede le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp d’Azerbaigian di Formula 1. Il pilota della Ferrari con un giro ...