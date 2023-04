Leclerc conquista la pole di Baku davanti alle Red Bulls

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 28 aprile 2023) Gran Premio dell’Azerbaigian – Dopo i tempi identici di Max Verstappen e Charlesnella Q3, il pilota della Ferrari ha avuto la meglio nell’ultimo run per assicurarsi ladi domenica. Q1 Nico Hulkenberg ha guidato il gruppo per la prima sessione di qualifiche del venerdì della stagione; il pilota della Haas ha fatto segnare un 1:44.305 per iniziare la classifica dei tempi. Come nella sessione di prove, le bandiere gisono state piuttosto frequenti, ma proprio mentre il tempo scorreva verso i dieci minuti, Nyck de Vries si è bloccato ed è andato dritto a muro al T3 durante il suo primo giro veloce. De Vries era sembrato molto forte nelle prove, avendo fatto segnare il sesto tempo, ma le sue qualifiche non erano iniziate perfettamente, con il pilota olandese costretto a rientrare nel suo garage per risolvere un ...