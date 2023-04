Lecce-Udinese LIVE 0-0 | rovesciata di Lovric | Falcone si allunga

Episodio da moviola inper il calcio di rigore chiesto dai padroni di casa per un tocco di mani di Bijol. Davvero veementi le proteste dei giallorossi, Strefezza in primis, per questo tocco con la mano del ...Marco Baroni, tecnico del, poco prima della gara di campionato contro l', ha detto la sua sulla gara di Serie A ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo stare dentro la nostra identità, di una squadra che deve giocare con ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...

Diretta Lecce - Udinese (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro l'Udinese: "Dobbiamo stare dentro la nostra identità, di una squadra che deve giocare con ritmo, v ...La 32^ giornata di Serie A inizia al Via del Mare, dove i giallorossi inseguono una vittoria lontana 9 turni. In avvio ci prova Strefezza, pericoloso Oudin. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, ...