Lecce-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 28 aprile 2023) Riportiamo ledi, partita valevole per la 32° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Mondin, e dal quarto uomo Gariglio. VAR e AVAR saranno rispettivamente Valeri e Di Martino. Calcio d’inizio alle 18:30 allo Stadio “Via del Mare” di. Una gara decisiva quella che si appresta a vivere questo pomeriggio il. A secco di vittorie da più di due mesi, la compagine pugliese ha racimolato appena un punto negli ultimi otto incontro disputati, perdendo nell’ultimo turno in casa del Milan. I risultati negativi dei salentini hanno permesso al Verona di avvicinarsi sempre di più mettendo pressione anche allo Spezia. A soli due punti di vantaggio dalla zona ...

Commenta per primo Il direttore dell'area tecnica dell'Pierpaolo Marino ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match esterno sul campo del: ' Beto ha avuto il classico colpo della strega e all'ultimo momento non è potuto ...I dettagli Pierpaolo Marino ha parlato ai ai canali ufficiali del club nel pre partita di. PAROLE - "Beto ha avuto il classico colpo della strega e all'ultimo momento non è potuto ...... Cremonese - Bologna Ore 18:00, Atalanta - Verona Ore 20:45, Milan - Sampdoria Domenica 21 maggio Ore 12:30,- Spezia Ore 15:00, Torino - Fiorentina Ore 18:00, Napoli - Inter Ore 20:45,...

Lecce-Udinese apre la 32^ giornata di Serie A. Al Via del Mare il fischio d'inizio della gara è previsto per le 18:30. Baroni cambia solo in attacco rispetto alla ...Le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese, 32a giornata di Serie A: Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.