Lecce-Udinese | i Top&Flop | Strefezza uomo in più | Udogie sbaglia ogni pallone

(Di venerdì 28 aprile 2023)Top Nel momento più complicato della stagione c’è bisogno di undal battito cardiaco differente. E quello, nelle fila del, è Gabrielvolta che tocca la palla può creare qualcosa di pericoloso. Il rigore del successo è solo la ciliegina sulla torta della sua partita. Flop Dopo qualche prestazione convincente, oggi Lorenzo Colombo non incide. Intendiamoci, si sbatte molto per la propria squadra, lavorando parecchi palloni, ma oggi avanti alla porta non riesce praticamente mai a vederla. E per un un centravanti, è grave.Top Lì dietro è ormai una sicurezza, Rodrigo Becao. Una partita di ordinaria amministrazione, in cui mette la museruola a Colombo e soffre poco anche con Ceesay. Sempre efficace, il centrale brasiliano è pronto per un passo ...

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il, che al Via del Mare batte l'1 - 0. Tre punti pesantissimi che i padroni di casa quasi sognavano. La formazione di Baroni torna infatti a sorridere dopo mesi difficili in cui è mancata ...Commenta per primo1 - 0 Silvestri 5,5: impegnato sul colpo di testa di Di Francesco che para più per errore del giallorosso, qualche errore con i piedi Becao 5,5 : si perde Di Francesco sul colpo di ...1 - 0, la cronaca della partita: gol di Strefezza e super Falcone Reti inviolate al termine del primo tempo. Più incisivo l'approccio dei padroni di casa, che tengono il pallino del ...

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che al Via del Mare batte l'Udinese 1-0. Tre punti pesantissimi che i padroni di casa ...