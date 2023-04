Le tre sentenze sulla strage di Erba | il movente | le confessioni e tutte le prove secondo i 21 giudici che hanno inflitto l’ergastolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ladi, a distanza di quasi 17 anni, continua a far discutere. Tra richieste di revisioni, istanze varie della difesa e anche le incursioni inaspettate di un magistrato, il caso potrebbe sembrare ancora aperto. Invece la mattanza avvenuta nella corte di via Diaz nella cittadina in provincia di Como è tutt’altro che oscura o dubbia. Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini furono trucidati da Rosa Bazzi e Olindo Romano, i vicini di casa che mal sopportavano la famiglia considerata rumorosa e con cui avevano una causa civile in corso. Quinta vittima del massacro dell’11 dicembre 2006 Mario Frigerio, marito della Cherubini, sopravvissuto allo sgozzamento e testimone dell’accusa nei processi contro i due imputati. Fu Frigerio a indicare in aula – unica sede della raccolte delle ...