Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo 'per esseri finiti' è una storia autobiografica e universale. Col suo nuovo e pensante album Giovanni Truppi racconta il mondo con drammaticità e (auto)ironia e guarda dritto ...Milano, 28 apr.possibilita' per esseri finiti e' il nuovo disco di inediti di Giovanni Truppi. Il cantautore torna con un album pieno di storie, personaggi e domande. Di fatto sono felice che chi lo ascolta ...... con il Comune di Vinadio, riapre al pubblico il Forte Albertino con tantedi visita e ...lavorato a nuove progettualità che possano valorizzare la fortezza e far emergere le...

"Le infinite possibilità" di Giovanni Truppi nel suo nuovo disco - Il ... Il Sole 24 ORE