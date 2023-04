“Le Donne e la cura di se stesse con risultati straordinari al centro del metodo della Cbs Academy” di Carola Carino e Nina Carino

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Ilscientifico meglioCHIRURGIA ESTETICA”: lo dicono molte, che definiscono in modo più che positivo ilCBS, l’unica accademia di allenamento e alimentazione al femminile in Italia fondata da. Il sogno di tutte ledi eliminare la ritenzione idrica e la buccia d’arancia diventa realtà in 2 volte a settimana e soprattutto senza DIETE estenuanti e sacrifici assurdi, grazie alladel MICRO CIRCOLO. “Ogni Donna all’interno dei percorsiCBSdimentica cosa significa spendere soldi in TRATTAMENTI, pressoterapie, massaggi e tutto ...