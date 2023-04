(Di venerdì 28 aprile 2023) Sopra tutto niente zelo, vecchia regola che si tende a trascurare troppo spesso. La missionedi Emmanuel, che si inseriva per la verità in una serie politica di cui anche il cancelliere Scholz e il capo del governo spagnolo Sánchezstati o sarebbero stati protagonisti prima e dopo di lui, sollevò polemiche, appunto,. Le tribune pacifiste e putiniane salutarono con fervore la svolta anti Usa, molti atlantisti pro Ucraina deprecarono il voltafaccia con questi argomenti: Taiwan abbandonata al suo destino, l’autonomia strategica europea figlia dell’antiamericanismo, pretese fuori luogo e senza senso di antica grandeur da parte di un paese marginalizzato dagli accordi strategici militari e di business fra atlantisti e australiani nell’Indo-Pacifico....

Le critiche zelanti al viaggio cinese di Macron erano scemenze Il Foglio

