LDA | “Da piccolo venivo bullizzato per il mio cognome”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Luca D’Alessio, in arte LDA, oggigiorno è conosciuto da tutti grazie alle sue partecipazioni al programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi e all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove ha gareggiato con la sua canzone “Se poi domani”. Martedì 25 aprile è andata in onda su Italia 1 la sua intervista concessa ai microfoni de “Le Iene”, in cui gli sono state fatte varie domande sulla sua vita: dagli esordi, il rapporto con suo padre Gigi e i progetti per il futuro. Nel corso dell’intervista LDA ha rivelato di essere stato vittima di bullismo a causa del suo. “Mi sono diplomato al Liceo Scientifico, con il minimo, non ero una cima,– ha detto LDA – a scuola sono stato vittima di bullismo. I compagni di classe mi prendevano in giro tirando in ballo la mia famiglia: mi lasciavano sul banco la separazione dei miei genitori, poi mettevano sempre in ...