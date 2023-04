(Di venerdì 28 aprile 2023)torna con una serie di appuntamenti musicali dedicati alle eccellenze musicali del Lazio, votate dal pubblico e intercettate dalla direzione e dal comitato artistico nel primo trimestre del: il programma diffuso, che resta attivo praticamente tutto l’anno, apre la sua programmazione live con le, a partire dal 6 maggio. LEGGI ANCHE – JEMMA, i vincitori assoluti diescono con il singolo Ossi di Sabbia Come sempre, i talenti del territorio si esibiranno insieme ad alcuni degli artisti più interessanti della scena italiana, che accompagneranno sul palco isti di, per decretare i vincitori della quarta edizione. Tra le guest del ...

...con Capofortuna Programma diffuso che si snoda per dodici mesi lungo l'intero territorio regionale - valorizzandone risorse e creatività nel segno della musica - anche per il 2023...Nel 2022 partecipano allodirisultando vincitori assoluti e grazie a questa opportunità, sono riusciti a partecipare a diversi festival internazionali aprendo i concerti di ......con Capofortuna Programma diffuso che si snoda per dodici mesi lungo l'intero territorio regionale - valorizzandone risorse e creatività nel segno della musica - anche per il 2023...

LAZIOSound 2023 Riparte il viaggio musicale del Lazio a 360° UnfoldingRoma

Si comincia con le finali e una staffetta d’autore con numerose special guest: Galeffi, Gianni Bismark, Danilo Rea, Adriano Viterbini, Occhi Chiusi in Mare Aperto, Erica Piccotti e Capofortuna ...Si comincia con le finali e una staffetta d’autore con numerose special guest: Galeffi, Gianni Bismark, Danilo Rea, Adriano Viterbini, Occhi Chiusi in Mare Aperto, Erica Piccotti e Capofortuna cat. So ...