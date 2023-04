Lazio | sfida infinita Inzaghi-Sarri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mezzogiorno di fuoco per un'altra. Due mondi a confronto,contro: il comandante toscano contro lo stratega piacentino trapiantato a Roma con oltre vent'anni di vita con l'aquila su petto. I due si stimano anche sec'è rimasto un po' male di alcuni riferimenti nemmeno troppo velati disugli ultimi dieci anni dicon una sola Champions conquistata. Il discorso dell'attuale allenatore biancoceleste era più per spiegare la portata di un eventuale ingresso tra i primi quattro che per denigrare il lavoro svolto nel passato dano ma sicuramente ha finito per sminuire i successi conquistati sul campo dallaana. Dal punto di vista tattico, poi sono molto ...