Lazio | Sarri ha fatto una richiesta precisa per il centrocampo

La vittoria delladi, che sicuramente rimanderebbe lo scudetto a Spalletti almeno al prossimo turno (a Udine), è quotato 4,50. .... previsti gli altri incroci con le gare Milan -e Roma - Inter. Nei giorni a seguire in programma le semifinali europee, in cui l'unica assente sarà la formazione di. Si passerà quindi a ...... ma per non rinviare la festa deve aspettare buone notizie da Milano, dove Inter -mette in ...84, che il pareggio a 3,65 (e quindi la doppia chance 1X a 1,22), mentre la vittoria di, ...

(ANSA) - ROMA, 28 APR - San Siro si sta preparando per vivere, domenica prossima, un mezzogiorno di fuoco. Inter e Lazio si sfidano in un match chiave, in Serie A, per la qualificazione alla Champions ...Roma 28 aprile 2023 - I destini di Inter e Lazio si incrociano domenica con in palio tre punti importantissimi nella lotta alle prime quattro posizioni del campionato. Una delle chiavi di lettura più ...