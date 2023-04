L’autista dello scuolabus ha un malore | studente di 13 anni prende il controllo del mezzo e riesce ad accostare salvando la vita a 66 compagni

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dillon Reeves,di 13del Massachusetts, ha salvato laai suoi 66e al, lo scorso mercoledì, mentre tornava a casa dalla Carter Middle School. Era seduto nella parte anteriore del, quando la conducente ha avvisato i passeggeri tramite la sua radio che si sentiva “stordita” e stava per. Prima di riuscire a fermarsi, la donna è stata però colpita da tremori che le hanno impedito di controllare il volente. A quel punto, Dillon si è precipitato in suo aiuto,ndo ildelche continuava ad avanzare. Trovato il pedale del freno, Reeves ha fermato il bus, accostandosi sulla Masonic Boulevard. Nel video, ...

