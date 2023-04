Laura Ziliani | la figlia accusa l' ex fidanzato | Sua l' idea di uccidere mamma

(Di venerdì 28 aprile 2023) "È stato lui a convincerci che nostravolesse avvelenarci. È stato lui ad avere l'di ucciderla". Colpo di scena durante il processo per l'omicidio di, l'ex agente di Polizia Locale di Temù, in provincia di Brescia, che sarebbe stata brutalmente uccisa dalle figlie Paola e...

"Pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire che l'idea iniziale dell'omicidio è stata sua". Sono le parole pronunciate da Silvia Zani, la figlia maggiore di, ex vigilessa di Temù (Brescia), che ha accusato il fidanzato Mirto Milani di aver ideato l'omicidio commesso poi anche da lei e da sua sorella minore Paola. Silvia Zani, nel processo in ..."Pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire che l'idea iniziale dell'omicidio è stata sua". Sono le parole pronunciate da Silvia Zani, la figlia maggiore di, ex vigilessa di Temù (Brescia), che ha accusato il fidanzato Mirto Milani di aver ideato l'omicidio commesso poi anche da lei e da sua sorella minore Paola. Silvia Zani, nel ..."Pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire che l'idea iniziale dell'omicidio è stata sua". Sono le parole pronunciate da Silvia Zani , la figlia maggiore di, ex vigilessa di Temù (Brescia), che ha accusato il fidanzato Mirto Milani di aver ideato l'omicidio commesso poi anche da lei e da sua sorella minore Paola. Silvia Zani, nel processo ...

Omicidio Laura Ziliani, la figlia scarica la colpa sul fidanzato: L'idea ... Fanpage.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Suo malgrado, una "convitata di pietra". Al processo in Assise per l’omicidio di Laura Ziliani ieri ha aleggiato una figura assente (senza colpa): Mirna Donadoni, la madre di Mirto Milani, imputato co ...