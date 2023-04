Secondo diversi studi, due dei quali condotti dall' Università di Yale e dall' Istituto Max Planck in alcune circostanze l'deteriorala qualità dell'aria più delle automobili stesse. In ...... che alcuni bossoli giacenti sull'furono prelevati dai curiosi o spostati involontariamente ... Con il trascorrere degli anni spesso si mettono di mezzo anche i vuoti, gli inganni e gli...... si trovano i parcheggi dedicati nei punti nevralgici della città, si consuma e s'meno, si ... Che si tratti di pavé o, questo monocilindrico da 349 cc. non teme rivali ed è l'ideale per ...

L'asfalto inquina più delle auto Ecco le alternative ecologiche Gazzetta del Sud

Oltre ai piani di elettrificazione, Stellantis sta conducendo prove sul funzionamento dei carburanti sintetici sui motori benzina e diesel Euro 6.Il Gruppo Koelliker ha approfittato del Fuorisalone del Salone del Mobile di Milano per mostrare al pubblico italiano la microcar elettrica ispirata alla Isetta.